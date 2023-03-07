(Лугинин) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лугинин) Анна

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Место рождения

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1788 г.р.

Мать

1787 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Лугинин Никифор Семенович

Мать: Лугинина Мария Потаповна

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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