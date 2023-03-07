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(Лугинин) Анна
(Лугинин) Анна
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Место рождения
Незнаевской
, Котельнический уезд, Вятская губерния
Дата рождения
1813
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Лугинин Никифор Семенович
1788 г.р.
Мать
Лугинина Мария Потаповна
1787 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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Биография
Биография
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец:
Лугинин Никифор Семенович
Мать:
Лугинина Мария Потаповна
Незнаевской
, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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