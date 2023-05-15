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Елизарьев Юрий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1960

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1929 г.р.

Дети

1980 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1960

Отец: Елизарьев Александр Георгиевич

Мать: Елизарьева Анна Петровна

Рождение ребёнка
15.05.1980

Дочь: Адуевская Юлия Юрьевна

Мать ребёнка: Елизарьева Ольга Геннадьевна

Рождение ребёнка
18.10.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елизарьева Ольга Геннадьевна

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан