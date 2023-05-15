Елизарьев Юрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1960
Рождение ребёнка
15.05.1980
Дочь: Адуевская Юлия Юрьевна
Мать ребёнка: Елизарьева Ольга Геннадьевна
Рождение ребёнка
18.10.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елизарьева Ольга Геннадьевна
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан