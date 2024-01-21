Черкашина (Руднева) Надежда Васильевна
Место рождениясело Александровка Сузунский муниципальный район, Новосибирская область (не существует)
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Руднев Василий Николаевич
Мать: Руднева Анфиза Петровна
село Александровка Сузунский муниципальный район, Новосибирская область (не существует)
Рождение ребёнка
21.07.1978
Дочь: Черкашина Светлана Александровна
Отец ребёнка: Черкашин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черкашин Александр