Черкашина (Руднева) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкашина (Руднева) Надежда Васильевна

Место рождения

село Александровка Сузунский муниципальный район, Новосибирская область (не существует)

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Руднев Василий Николаевич

Мать: Руднева Анфиза Петровна

село Александровка Сузунский муниципальный район, Новосибирская область (не существует)
Рождение ребёнка
21.07.1978

Дочь: Черкашина Светлана Александровна

Отец ребёнка: Черкашин Александр

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черкашин Александр

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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