Кабанова (Фролова) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1940
Отец: Фролов Василий Сергеевич
Мать: Фролова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кабанов Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кбанова Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий