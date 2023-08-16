Кабанова (Фролова) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабанова (Фролова) Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1940

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1940

Отец: Фролов Василий Сергеевич

Мать: Фролова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабанов Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кбанова Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий

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