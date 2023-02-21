Юркова Ирина Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1899 ст.
Дочь: Юркова Пелагея Софроновна
Отец ребёнка: Юрков Софрон Петрович
Рождение ребёнка
14.10.1905 ст.
Отец ребёнка: Юрков Софрон Петрович
Рождение ребёнка
28.12.1909 ст.
Дочь: Юркова Мелания Софроновна
Отец ребёнка: Юрков Софрон Петрович
Рождение ребёнка
30.07.1916 ст.
Отец ребёнка: Юрков Софрон Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно