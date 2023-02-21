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Юркова Ирина Ермолаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1899 ст.

Дочь: Юркова Пелагея Софроновна

Отец ребёнка: Юрков Софрон Петрович

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
14.10.1905 ст.

Сын: Юрков Назар Софронович

Отец ребёнка: Юрков Софрон Петрович

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
28.12.1909 ст.

Дочь: Юркова Мелания Софроновна

Отец ребёнка: Юрков Софрон Петрович

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
30.07.1916 ст.

Сын: Юрков Павел Софронович

Отец ребёнка: Юрков Софрон Петрович

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрков Софрон Петрович

Смерть
Неизвестно
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