Берестнева (Агапова) Васса Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Берестнев Петр Михайлович
Рождение ребёнка
1775
Сын: Берестнев Стефан Петрович
Отец ребёнка: Берестнев Петр Михайлович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Берестнева) Наталья Петровна
Отец ребёнка: Берестнев Петр Михайлович