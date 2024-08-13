Берестнева (Агапова) Васса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берестнева (Агапова) Васса Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772

Сын: Берестнев Антон Петрович

Отец ребёнка: Берестнев Петр Михайлович

Рождение ребёнка
1775

Сын: Берестнев Стефан Петрович

Отец ребёнка: Берестнев Петр Михайлович

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Берестнева) Наталья Петровна

Отец ребёнка: Берестнев Петр Михайлович

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