Кукушкин Сергей Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукушкин Сергей Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1978

Дата смерти

Вычислено 2023

Пол

Мужской

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1978

Отец: Кукушкин Валерий Юрьевич

Мать: Кукушкина Светлана Михайловна

Рождение ребёнка
26.05.2010

Сын: Кукушкин Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Фёдорова Любовь Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фёдорова Любовь Владимировна

Смерть
Вычислено 2023
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