Кукушкин Сергей Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1978
Дата смертиВычислено 2023
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1978
Рождение ребёнка
26.05.2010
Сын: Кукушкин Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Фёдорова Любовь Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фёдорова Любовь Владимировна
Смерть
Вычислено 2023