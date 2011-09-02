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Сапрыкин Владимир Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1950

Дата смерти

02.09.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1950

Отец: Сапрыкин Алексей Гаврилович

Мать: Сапрыкина Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сапрыкина (Галицына) Анна Петровна

Рождение ребёнка
29.04.1975

Дочь: Соколова (Сапрыкина) Юлия Владимировна

Мать ребёнка: Сапрыкина (Галицына) Анна Петровна

Рождение ребёнка
30.01.1979

Сын: Сапрыкин Вадим Владимирович

Мать ребёнка: Сапрыкина (Галицына) Анна Петровна

Смерть
02.09.2011

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