Сапрыкин Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1950
Дата смерти02.09.2011
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1950
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.04.1975
Дочь: Соколова (Сапрыкина) Юлия Владимировна
Мать ребёнка: Сапрыкина (Галицына) Анна Петровна
Рождение ребёнка
30.01.1979
Сын: Сапрыкин Вадим Владимирович
Мать ребёнка: Сапрыкина (Галицына) Анна Петровна
Смерть
02.09.2011