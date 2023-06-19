Engso (Rea Kaarli) (Rea Kaarli) Ingel
Место рождения
Дата рождения23.09.1852
Дата смерти10.04.1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1876
Сын: Engso Andrus
Отец ребёнка: Engso Kaarel
Рождение ребёнка
03.08.1877
Сын: Engso Alexander
Отец ребёнка: Engso Kaarel
Рождение ребёнка
06.08.1880
Сын: Engso Joosep
Отец ребёнка: Engso Kaarel
Рождение ребёнка
18.10.1883
Сын: Engso Johannes
Отец ребёнка: Engso Kaarel
Рождение ребёнка
03.06.1886
Сын: Engso August
Отец ребёнка: Engso Kaarel
Рождение ребёнка
30.11.1888
Дочь: Miina
Отец ребёнка: Engso Kaarel
Рождение ребёнка
24.12.1891
Дочь: Elwiine
Отец ребёнка: Engso Kaarel
Рождение ребёнка
23.07.1896
Сын: Engso Oskar
Отец ребёнка: Engso Kaarel
Смерть
10.04.1907