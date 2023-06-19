Engso (Rea Kaarli) (Rea Kaarli) Ingel — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Engso (Rea Kaarli) (Rea Kaarli) Ingel

Место рождения

Яуза, Hiiumaa vald, Hiiu maakond

Дата рождения

23.09.1852

Дата смерти

10.04.1907

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1876 г.р.
1877 г.р.
1880 г.р.
1883 г.р.
1886 г.р.
1888 г.р.

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Яуза, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
15.04.1876

Сын: Engso Andrus

Отец ребёнка: Engso Kaarel

Ынгу, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
03.08.1877

Сын: Engso Alexander

Отец ребёнка: Engso Kaarel

Ынгу, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
06.08.1880

Сын: Engso Joosep

Отец ребёнка: Engso Kaarel

Ынгу, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
18.10.1883

Сын: Engso Johannes

Отец ребёнка: Engso Kaarel

Ынгу, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
03.06.1886

Сын: Engso August

Отец ребёнка: Engso Kaarel

Ынгу, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
30.11.1888

Дочь: Miina

Отец ребёнка: Engso Kaarel

Ынгу, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
24.12.1891

Дочь: Elwiine

Отец ребёнка: Engso Kaarel

Ынгу, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
23.07.1896

Сын: Engso Oskar

Отец ребёнка: Engso Kaarel

Ынгу, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Смерть
10.04.1907