Стародубцева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародубцева Анна

Место рождения

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1785 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародубцев Гаврила

Рождение ребёнка
1812

Сын: Стародубцев Абрам

Отец ребёнка: Стародубцев Гаврила

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Стародубцев Емельян

Отец ребёнка: Стародубцев Гаврила

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

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