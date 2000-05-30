Ермолаева (Жабина) Валентина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаева (Жабина) Валентина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1936

Дата смерти

30.05.2000

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1936

Отец: Жабин Егор Афанасьевич

Мать: Жабина Фёкла Петровна

Рождение ребёнка
14.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермолаев Александр

Рождение ребёнка
08.12.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермолаев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Александр

Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.05.2000
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область