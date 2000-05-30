Ермолаева (Жабина) Валентина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1936
Дата смерти30.05.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1936
Отец: Жабин Егор Афанасьевич
Мать: Жабина Фёкла Петровна
Рождение ребёнка
14.03.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ермолаев Александр
Рождение ребёнка
08.12.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ермолаев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермолаев Александр
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.05.2000
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область