Хондус Елена Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХондус Елена Тимофеевна

Хондус Елена Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бриль Ольга Романовна

Отец ребёнка: Бриль Роман Давыдович

Рождение ребёнка
09.08.1946

Дочь: Бородинова Татьяна Романовна

Отец ребёнка: Бриль Роман Давыдович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.