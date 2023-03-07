Образцева Татьяна Федоровна
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1814
Рождение ребёнка
1815
Сын: Образцев Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Образцев Дмитрий Матвеевич
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Образцева Серафима Дмитриевна
Отец ребёнка: Образцев Дмитрий Матвеевич
Смерть
Неизвестно