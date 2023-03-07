Образцева Татьяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбразцева Татьяна Федоровна

Образцева Татьяна Федоровна

avatar

Место рождения

Воскресенский-Ракульский, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Воскресенский-Ракульский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Около 1814

Муж: Образцев Дмитрий Матвеевич

Воскресенский-Ракульский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1815

Сын: Образцев Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Образцев Дмитрий Матвеевич

Воскресенский-Ракульский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Образцева Серафима Дмитриевна

Отец ребёнка: Образцев Дмитрий Матвеевич

Воскресенский-Ракульский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close