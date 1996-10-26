Николаева (Архипенко) Вера Васильевна
Место рождения
Дата рождения30.09.1904
Дата смерти26.10.1996
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1904
Отец: Архипенко Василий
Бракосочетание
1920
Рождение ребёнка
26.12.1921
Дочь: Сасорова Валентина Петровна
Отец ребёнка: Николаев Петр Степанович
Рождение ребёнка
10.06.1924
Дочь: Михайлова Клара Петровна
Отец ребёнка: Николаев Петр Степанович
Работа или профессия
1937
Домохозяйка.
Работа или профессия
Неизвестно
до 1937г. работала на центральном телеграфе начальником смены
Образование
Неизвестно
3 класса церковно-приходской школы
Смерть
26.10.1996
Причина смерти: сердечная недостаточность
Похороны
Неизвестно
Введенское (немецкое) кладбище