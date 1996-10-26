Николаева (Архипенко) Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева (Архипенко) Вера Васильевна

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Место рождения

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика

Дата рождения

30.09.1904

Дата смерти

26.10.1996

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1904

Отец: Архипенко Василий

Мать: Архипенко Дарья Кирилловна

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Бракосочетание
1920

Муж: Николаев Петр Степанович

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
26.12.1921

Дочь: Сасорова Валентина Петровна

Отец ребёнка: Николаев Петр Степанович

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
10.06.1924

Дочь: Михайлова Клара Петровна

Отец ребёнка: Николаев Петр Степанович

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
1937
Домохозяйка.
Работа или профессия
Неизвестно
до 1937г. работала на центральном телеграфе начальником смены
Образование
Неизвестно
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
3 класса церковно-приходской школы
Смерть
26.10.1996
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: сердечная недостаточность
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Введенское (немецкое) кладбище
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