Ярышев Алексей григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярышев Алексей григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.?

Дата смерти

26.10.?

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1959

Дочь: Муравшова Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Ярышева Галина Петровна

Рождение ребёнка
20.01.1963

Дочь: Абакумова Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Ярышева Галина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярышева Галина Петровна

Смерть
26.10.?
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