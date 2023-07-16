Ярышев Алексей григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.?
Дата смерти26.10.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1959
Дочь: Муравшова Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Ярышева Галина Петровна
Рождение ребёнка
20.01.1963
Дочь: Абакумова Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Ярышева Галина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ярышева Галина Петровна
Смерть
26.10.?