Аулов Николай Иванович
Место рожденияСело Верх-Кучук Павловский район Алтайский край
Дата рождения19.05.1959
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1959
Отец: скрыто настройками приватности
Село Верх-Кучук Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
22.10.1991
Дочь: Аулова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Аулова Рая
Город Барнаул Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аулова Рая