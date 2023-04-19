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Аулов Николай Иванович

Место рождения

Село Верх-Кучук Павловский район Алтайский край

Дата рождения

19.05.1959

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1928 г.р.

Жена

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1959

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Аулова Александра Сергеевна

Село Верх-Кучук Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
22.10.1991

Дочь: Аулова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Аулова Рая

Город Барнаул Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аулова Рая