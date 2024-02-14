Шаряпов Абдулкадер — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаряпов Абдулкадер

Место рождения

с.Антяровка Горьковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1953 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нафися

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаряпов Тахер

Мать ребёнка: Нафися

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шаряпова) Равза

Мать ребёнка: Нафися

Рождение ребёнка
02.01.1953

Сын: Шаряпов Надер

Мать ребёнка: Нафися

Рождение ребёнка
20.09.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нафися

Смерть
Неизвестно

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