Шаряпов Абдулкадер
Место рожденияс.Антяровка Горьковская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нафися
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаряпов Тахер
Мать ребёнка: Нафися
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шаряпова) Равза
Мать ребёнка: Нафися
Рождение ребёнка
02.01.1953
Сын: Шаряпов Надер
Мать ребёнка: Нафися
Рождение ребёнка
20.09.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нафися
Смерть
Неизвестно