Винокурова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Винокурова Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Винокуров Николай Павлович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Винокурова Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Винокуров Николай Павлович
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Винокурова Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Винокуров Николай Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно