Винокурова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винокурова Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Винокурова Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Винокуров Николай Павлович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Винокурова Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Винокуров Николай Павлович

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Винокурова Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Винокуров Николай Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Винокуров Николай Павлович

Смерть
Неизвестно