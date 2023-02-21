Мягченков Фотий Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Мягченков Антон Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Мягченков Дмитрий Фотиевич
Мать ребёнка: Мягченкова Пелагея Антоновна
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Мягченкова Пелагея Антоновна
Рождение ребёнка
27.07.1828
Дочь: Марина Фотиевна
Мать ребёнка: Мягченкова Пелагея Антоновна
Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Мягченкова Пелагея Антоновна
Работа или профессия
Неизвестно