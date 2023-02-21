Мягченков Фотий Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМягченков Фотий Антонович

Мягченков Фотий Антонович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Пол

Мужской

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Мягченков Антон Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Мягченков Дмитрий Фотиевич

Мать ребёнка: Мягченкова Пелагея Антоновна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Мягченков Иван Фотиевич

Мать ребёнка: Мягченкова Пелагея Антоновна

Рождение ребёнка
27.07.1828

Дочь: Марина Фотиевна

Мать ребёнка: Мягченкова Пелагея Антоновна

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Мягченков Павел Фотиевич

Мать ребёнка: Мягченкова Пелагея Антоновна

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close