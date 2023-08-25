Сухих Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Бякова Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Соинский Починок, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Дата рождения высислена исходя из записи о бракосочетании в 1879 году в возрасте 19 лет в метрической книге Спасской Поршенской церкви ф29. Оп.39 т. 1. Д. 20
Смерть
Неизвестно