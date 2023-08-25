Сухих Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухих Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Бякова Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Соинский Починок, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Дата рождения высислена исходя из записи о бракосочетании в 1879 году в возрасте 19 лет в метрической книге Спасской Поршенской церкви ф29. Оп.39 т. 1. Д. 20
Смерть
Неизвестно
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