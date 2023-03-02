Чудинов-Никитин Максим Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чудинов-Никитин Максим Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1993

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.07.2021

Дочь: Чудинова-Никитина Афина Максимовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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