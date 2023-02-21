Маслов Иван Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1902
Отец: Маслов Сергей Карпович
Мать: Маслова Софья Ивановна
Рождение ребёнка
20.10.1923
Мать ребёнка: Маслова Матрена Алексеевна
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Родился в селе Берды Оренбургского района. Теперь это район Оренбурга.
Смерть
Неизвестно