Маслов Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслов Иван Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1902

Отец: Маслов Сергей Карпович

Мать: Маслова Софья Ивановна

Рождение ребёнка
20.10.1923

Сын: Маслов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Маслова Матрена Алексеевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Родился в селе Берды Оренбургского района. Теперь это район Оренбурга.
Смерть
Неизвестно
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