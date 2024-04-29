Щербакова (Романова) Анна Семеновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЩербакова (Романова) Анна Семеновна

Щербакова (Романова) Анна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Романов Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1933

Дочь: Кудрявцева (Щербакова) Мария Петровна

Отец ребёнка: Щербаков Петр Федотович

с. Красный остров, Волчихинский район, Алтайский край, РСФСР, СССР
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.