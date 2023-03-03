Болодурина Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болодурина Елена Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1892

Дата смерти

18.08.1910

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Болодурин Пётр Петрович

Отец ребёнка: Болодурин Пётр Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болодурин Пётр Филиппович

Смерть
18.08.1910
Причина смерти: От холеры | Метрическая книга Чесноковского посёлка 1910
Похороны
19.08.1910
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1910
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