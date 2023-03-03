Болодурина Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1892
Дата смерти18.08.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Болодурин Пётр Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.08.1910
Причина смерти: От холеры | Метрическая книга Чесноковского посёлка 1910
Похороны
19.08.1910
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1910