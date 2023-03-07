Кутузов (Голенищев-Кутузов) Михаил Илларионович
Место рождения
Дата рождения16.09.1745
Дата смерти28.04.1813
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1745
Смерть
28.04.1813
г. Бунцлау, Силезия, Пруссия