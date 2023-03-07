Кутузов (Голенищев-Кутузов) Михаил Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутузов (Голенищев-Кутузов) Михаил Илларионович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

16.09.1745

Дата смерти

28.04.1813

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1745
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
28.04.1813
г. Бунцлау, Силезия, Пруссия
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