Екатерина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Кулаков Борис Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ира
Отец ребёнка: Кулаков Борис Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Кулаков Борис Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно