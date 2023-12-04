Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Кулаков Борис Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ира

Отец ребёнка: Кулаков Борис Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Кулаков Борис Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулаков Борис Александрович

Смерть
Неизвестно
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