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Бергман Дмитрий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1876

Дата смерти

13.09.1923

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1876

Отец: Бергман Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бергман Петр Дмитриевна

Мать ребёнка: Бергман Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бергман Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Бергман Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крекер-Бергман Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Бергман Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бергман Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Бергман Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
22.03.1914

Дочь: Трофимова-Бергман Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Бергман Екатерина Яковлевна

Смерть
13.09.1923

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