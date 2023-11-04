Бергман Дмитрий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1876
Дата смерти13.09.1923
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1876
Отец: Бергман Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бергман Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бергман Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Бергман Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крекер-Бергман Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Бергман Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бергман Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Бергман Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
22.03.1914
Дочь: Трофимова-Бергман Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Бергман Екатерина Яковлевна
Смерть
13.09.1923