(Заболотнова) Пелагея Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Заболотнов Николай
Мать: Заболотнова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валерий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно