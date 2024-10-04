Дросида Ивановна
Место рождения
Дата рождения19.03.1833 ст.
Дата смерти14.09.1898 ст.
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1833 ст.
Отец: Иван Михайлович
Мать: Глафира Сидоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заводчиков Иван Сосипатрович
Отец ребёнка: Сосипатр Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Надежда Сосипатровна
Отец ребёнка: Сосипатр Константинович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Мария Сосипатровна
Отец ребёнка: Сосипатр Константинович
Рождение ребёнка
1870
Сын: Заводчиков Афанасий Сосипатрович
Отец ребёнка: Сосипатр Константинович
Смерть
14.09.1898 ст.