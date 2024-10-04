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Дросида Ивановна

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Место рождения

Царево, Чебсарский район, Северный край

Дата рождения

19.03.1833 ст.

Дата смерти

14.09.1898 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1833 ст.

Отец: Иван Михайлович

Мать: Глафира Сидоровна

Царево, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заводчиков Иван Сосипатрович

Отец ребёнка: Сосипатр Константинович

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сосипатр Константинович

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Надежда Сосипатровна

Отец ребёнка: Сосипатр Константинович

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Мария Сосипатровна

Отец ребёнка: Сосипатр Константинович

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Заводчиков Афанасий Сосипатрович

Отец ребёнка: Сосипатр Константинович

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
14.09.1898 ст.
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

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