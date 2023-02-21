Каплуновский Игнат Лаврентиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каплуновский Игнат Лаврентиев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Каплуновский Лаврентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Каплуновский Наум Игнатов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Каплуновский Самеон Игнатов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Каплуновский Кондрат Лаврентиев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Наталья Игнатова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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