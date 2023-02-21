Каплуновский Игнат Лаврентиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Каплуновский Лаврентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Каплуновский Наум Игнатов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Каплуновский Самеон Игнатов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1836
Сын: Каплуновский Кондрат Лаврентиев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Наталья Игнатова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно