Архипова Домна Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Архипов Петр Кирилович
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Архипов Петр Кирилович
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Архипов Петр Кирилович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Архипова Устинья Петровна
Отец ребёнка: Архипов Петр Кирилович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Архипова Федора Петровна
Отец ребёнка: Архипов Петр Кирилович
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Архипов Петр Кирилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно