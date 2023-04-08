Архипова Домна Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Домна Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Архипов Иван Петрович

Отец ребёнка: Архипов Петр Кирилович

Канаши, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Архипов Сидор Петрович

Отец ребёнка: Архипов Петр Кирилович

Канаши, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Архипов Василий Петрович

Отец ребёнка: Архипов Петр Кирилович

Канаши, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Архипова Устинья Петровна

Отец ребёнка: Архипов Петр Кирилович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Архипова Федора Петровна

Отец ребёнка: Архипов Петр Кирилович

Рождение ребёнка
1782

Сын: Архипов Матвей Петрович

Отец ребёнка: Архипов Петр Кирилович

Канаши, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Петр Кирилович

Смерть
Неизвестно