Горбатенко Яким Протаевич? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбатенко Яким Протаевич?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1904

Дочь: Анна Якимовна

Мать ребёнка: Горбатенко Ефимия Николаевна

Тобольская губ., Ишимский у., Ларихинская вол., с.Тихоновка, Россия
МК п.Январцевский, 1904
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбатенко Ефимия Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губ., Ишимский у., Ларихинская вол., с.Тихоновка, Россия
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
Неизвестно
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