Пермякова (Кекина) Серафима Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пермякова (Кекина) Серафима Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кекин Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кекин Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кекин Андрей

Смерть
Неизвестно
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