(Мельникова) Ульяна Фролова
Место рождения
Дата рождения16.12.1828
Дата смерти29.06.1829
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1828
Отец: Мельников Фрол Гурьянов
Мать: Мельникова Анна Макарова
Крещение
16.12.1828
воспреемница - казенная крестьянка Ирина Макарова Куракина | Казанская церковь
Смерть
29.06.1829
Причина смерти: младенческою | младенческою
Похороны
?.06.1829
на отведенном кладбище при Казанской церкви