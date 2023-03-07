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(Мельникова) Ульяна Фролова

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

16.12.1828

Дата смерти

29.06.1829

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1810 г.р.

Мать

Вычислено 1808 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1828

Отец: Мельников Фрол Гурьянов

Мать: Мельникова Анна Макарова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
16.12.1828
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемница - казенная крестьянка Ирина Макарова Куракина | Казанская церковь
Смерть
29.06.1829
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: младенческою | младенческою
Похороны
?.06.1829
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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