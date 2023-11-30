Стаценко (Мельникова) Пелагея Ивановна 14.10.1934 — найти родственников по фамилии на Familio
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Стаценко (Мельникова) Пелагея Ивановна

Место рождения

Александровка

Дата рождения

14.10.1934

Дата смерти

2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стаценко Михаил Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стаценко Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
04.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стаценко Михаил Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стаценко Михаил Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
2006

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