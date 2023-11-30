Стаценко (Мельникова) Пелагея Ивановна
Место рожденияАлександровка
Дата рождения14.10.1934
Дата смерти2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.06.1964
Рождение ребёнка
1971
Смерть
2006