Овчинников Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1938
Дата смерти13.12.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1938
Рождение ребёнка
02.02.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Моисеева Валентина Александровна
Рождение ребёнка
01.06.1966
Сын: Овчинников Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Моисеева Валентина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.12.2000