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Овчинников Александр Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1938

Дата смерти

13.12.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ДО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1938

Отец: Овчинников Михаил Иванович

Мать: Овчинникова Пелагея Семеновна

Рождение ребёнка
02.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Моисеева Валентина Александровна

Синенькие, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.06.1966

Сын: Овчинников Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Моисеева Валентина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моисеева Валентина Александровна

Смерть
13.12.2000
Синенькие, Петровский муниципальный район, Саратовская область
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