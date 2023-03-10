Саломонида Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Агафия
Отец ребёнка: Краев Дмитрий
Рождение ребёнка
1728
Сын: Краев Петр
Отец ребёнка: Краев Дмитрий
Рождение ребёнка
1731
Сын: Краев Матвей
Отец ребёнка: Краев Дмитрий
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Устиния
Отец ребёнка: Краев Дмитрий
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Краев Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Краев Дмитрий
Смерть
Неизвестно