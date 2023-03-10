Саломонида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саломонида Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1707 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1727

Дочь: Агафия

Отец ребёнка: Краев Дмитрий

Ключевская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1728

Сын: Краев Петр

Отец ребёнка: Краев Дмитрий

Ключевская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1731

Сын: Краев Матвей

Отец ребёнка: Краев Дмитрий

Ключевская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1734

Дочь: Устиния

Отец ребёнка: Краев Дмитрий

Ключевская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Краев Дмитрий

Ключевская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краев Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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