Кулагина (Кудрова) Анастасия Николаевна
Место рождения
Дата рождения20.01.1901
Дата смерти31.12.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1901
Рождение ребёнка
13.06.1924
Сын: Кулагин Константин Григорьевич
Отец ребёнка: Кулагин Григорий Петрович
Рождение ребёнка
02.10.1926
Дочь: Тимощенкова Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Кулагин Григорий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.12.1974
Москва, город федерального значения Москва