Кулагина (Кудрова) Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулагина (Кудрова) Анастасия Николаевна

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Место рождения

Рысковщина, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

20.01.1901

Дата смерти

31.12.1974

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1901

Отец: Кудров Николай Кондратьевич

Мать: Кудрова Степанида Семеновна

Рысковщина, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.06.1924

Сын: Кулагин Константин Григорьевич

Отец ребёнка: Кулагин Григорий Петрович

Ожогина, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
02.10.1926

Дочь: Тимощенкова Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Кулагин Григорий Петрович

Ожогина, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулагин Григорий Петрович

Смерть
31.12.1974
Москва, город федерального значения Москва
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