Падута Стефан Сазонтьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Падута Сазонт
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1800
Дочь: Доминикия Стефанова
Мать ребёнка: Падута Ульяния Стефанова
Лавстыки, Октябрьский район, Гомельская область
РС 1800: НИАБ, ф. 136, оп. 13, д. 4, л. 122
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Падута Ульяния Стефанова
Смерть
Неизвестно