Падута Стефан Сазонтьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПадута Стефан Сазонтьев

Падута Стефан Сазонтьев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Падута Сазонт

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1800

Дочь: Доминикия Стефанова

Мать ребёнка: Падута Ульяния Стефанова

Лавстыки, Октябрьский район, Гомельская область
РС 1800: НИАБ, ф. 136, оп. 13, д. 4, л. 122
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Падута Ульяния Стефанова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close