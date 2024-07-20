Тренина Евдокия Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тренина Евдокия Мироновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тренин Дмитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
30.05.1882

Сын: Тренин Исаак Дмитриевич

Отец ребёнка: Тренин Дмитрий Яковлевич

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Алексей Ефимович Тренин, крестьянин д. Грушино
Смерть
Неизвестно

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