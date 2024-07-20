Тренина Евдокия Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.05.1882
Отец ребёнка: Тренин Дмитрий Яковлевич
Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Алексей Ефимович Тренин, крестьянин д. Грушино
Смерть
Неизвестно