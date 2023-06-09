Кастюк (Шунько) Александра Николаевна
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти28.07.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кастюк Александр Степанович
Малые Лезневичи, Новогрудский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1940
Сын: Кастюк Виктор Александрович
Отец ребёнка: Кастюк Александр Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.07.1978
Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область