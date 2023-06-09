Кастюк (Шунько) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКастюк (Шунько) Александра Николаевна

Кастюк (Шунько) Александра Николаевна

avatar

Место рождения

Остухово, Кореличский район, Гродненская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

28.07.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
1940 г.р.

Добавил:

ЮУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Остухово, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
28.02.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кастюк Александр Степанович

Малые Лезневичи, Новогрудский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Кастюк Виктор Александрович

Отец ребёнка: Кастюк Александр Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кастюк Александр Степанович

Смерть
28.07.1978
Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область