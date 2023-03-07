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Малиновский Кирилл Викентьевич

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Место рождения

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край

Дата рождения

14.03.1988

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1988

Отец: не указан

Мать: Малиновская Наталья Викторовна

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Место жительства
С 1988
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Бракосочетание
11.10.2008

Жена: Малиновская Наталья Олеговна

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.10.2009

Сын: Малиновский Андрей Кириллович

Мать ребёнка: Малиновская Наталья Олеговна

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
17.06.2019

Сын: Малиновский Макар Кириллович

Мать ребёнка: Малиновская Наталья Олеговна

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
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