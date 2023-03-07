Малиновский Кирилл Викентьевич
Место рождения
Дата рождения14.03.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1988
Отец: не указан
Место жительства
С 1988
Бракосочетание
11.10.2008
Рождение ребёнка
01.10.2009
Сын: Малиновский Андрей Кириллович
Мать ребёнка: Малиновская Наталья Олеговна
Рождение ребёнка
17.06.2019
Сын: Малиновский Макар Кириллович
Мать ребёнка: Малиновская Наталья Олеговна