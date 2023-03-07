Глызина Евдокия Артемьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глызина Евдокия Артемьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1860 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1863

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
06.11.1865 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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