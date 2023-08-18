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Ермоленко Арсений Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Ермоленко Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Ермоленко Владимир Арсеньевич

Мать ребёнка: Ермоленко Матрона Даниловна

Рождение ребёнка
1905 ст.

Дочь: Параскева Арсеньевна

Мать ребёнка: Ермоленко Матрона Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермоленко Матрона Даниловна

Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно
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