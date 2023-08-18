Ермоленко Арсений Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Ермоленко Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Ермоленко Владимир Арсеньевич
Мать ребёнка: Ермоленко Матрона Даниловна
Рождение ребёнка
1905 ст.
Дочь: Параскева Арсеньевна
Мать ребёнка: Ермоленко Матрона Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно