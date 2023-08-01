Коломбус (Фрейберг) Юлиания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коломбус (Фрейберг) Юлиания

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1838

Муж: Коломбус Константин Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Мамонтова Вера Константиновна

Отец ребёнка: Коломбус Константин Петрович

Смерть
Неизвестно
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