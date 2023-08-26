Тихонова Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Сын: Тихонов Георгий Антонович

Отец ребёнка: Тихонов Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максимова Надежда Антоновна

Отец ребёнка: Тихонов Антон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Антон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Антон

Смерть
Неизвестно
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