Тихонова Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Сын: Тихонов Георгий Антонович
Отец ребёнка: Тихонов Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Максимова Надежда Антоновна
Отец ребёнка: Тихонов Антон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тихонов Антон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тихонов Антон
Смерть
Неизвестно