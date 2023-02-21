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(Могильная) Мария Васильевна
(Могильная) Мария Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1907
Пол
Женский
Отец
Могильный Василий Самуилович
1872 г.р.
Мать
(Семенюта) Мария Аристарховна
1876 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮМ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец:
Могильный Василий Самуилович
Мать:
Мария Аристарховна
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