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(Могильная) Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Могильный Василий Самуилович

Мать: Мария Аристарховна

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