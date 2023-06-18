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Семушкина Любовь Анатольевна
Семушкина Любовь Анатольевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.08.1959
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Скотникова Елена Анатольевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1959
Отец: не указан
Мать:
Скотникова Елена Анатольевна
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