Баснер Вениамин Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баснер Вениамин Ефимович

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Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

01.01.1925

Дата смерти

03.09.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1925 по 1943
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1944 по 1996
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
03.09.1996
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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