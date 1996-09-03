Баснер Вениамин Ефимович
Место рождения
Дата рождения01.01.1925
Дата смерти03.09.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1925 по 1943
Место жительства
С 1944 по 1996
Смерть
03.09.1996