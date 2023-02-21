Бахтюрина Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахтюрина Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.06.1957

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Котова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Бахтюрин Иван Иванович

Новый Усад, Спасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Бахтюрин Федор Иванович

Отец ребёнка: Бахтюрин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Бахтюрин Иван Иванович

Отец ребёнка: Бахтюрин Иван Иванович

Старое Дружково, Спасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахтюрин Иван Иванович

Смерть
?.06.1957
Новый Усад, Спасский муниципальный район, Нижегородская область
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