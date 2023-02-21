Бахтюрина Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.06.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Котова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Бахтюрин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Бахтюрин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Бахтюрин Иван Иванович
Старое Дружково, Спасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.06.1957